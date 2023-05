Rusherking confesó cuál fue la última charla que tuvo con la China Suárez

Desde aquel 7 de abril cada uno siguió su camino profesional y personal, y según se sabe no habría posibilidades ni intenciones por el momento de una reconciliación entre los dos. Y claramente ante algunas versiones que circularon, parecería ser que al músico no le cayeron nada bien estas cosas.

En el programa conducido por Carmen Barbieri, de Ciudad Magazine, Pochi dijo: “El 19 de abril fue el último día que hablaron Rusher y la China. De hecho, me lo mostró. A la China la tiene agendada como Chinita”.

rushertw_0.webp El twit de Rusherking que pareció indirecta

Además, recordemos que las diferentes versiones nacieron tras un polémico twitt lanzado por el artista que parecía ser una indirecta contra la china, donde había escrito: “qué loco que uno nunca termina de conocer a las personas”.

Al parecer en un cruce de indirectas, aquel mismo día la ex Casi Ángeles había publicado una historia con un mensaje que también dejó pensativos a todos: “e rompen el corazón y te piden a cambio amor”.

En relación a todo eso, la creadora de Gossipeame dijo: “Rusher me escribe a mí, de la nada. Yo nunca había hablado con él. Y me dijo 'yo estoy harto de las mentiras, estoy harto de que se digan cosas que no son. La realidad es que yo a la China le deseo lo mejor. Le deseo que se divierta y que sea feliz'”.

“Esos mensajes y esos tweets no fueron destinados a ella. Nosotros dejamos de hablar hace tres semanas: el 19 de abril, que tenía que ir a buscar unas cosas a la casa de la China. De ahí no hablamos más”, concluyó.