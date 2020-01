Un dato que hay que tener en cuenta para darle valor y dimensionar el logro de More radica en lo que cuesta acceder a este certamen. Es que apenas había 5 competidores entre todo América: 2 estadounidense y 2 canadienses y 1 sola sudamericana, la nuestra, la neuquina.

Morena 3.jpeg

En charla con LM Neuquén, Morena reveló detalles de su estadía en la Villa Olímpica. “Es una locura esta experiencia olímpica, estar en la Villa o acá con gente de todo el mundo, conocer personas, intercambiar pines (una tradición, son broches o botones que luego se coleccionan). El estar con ellos, todos de diferentes deportes, es muy hermoso”, contó respecto a la convivencia.

Y en alusión al menú y al alojamiento, explicó: “Muy buena comida, yo almuerzo en el Cerro y luego en la cena se come muy bien. Tenemos departamentos que son muy cómodos con cuchetas y una cama normal, la higiene también es muy buena”, resumió quien adelantó que se quedará entrenando en Europa hasta el 20 de febrero, en Francia, Italia y Suiza.

En lo estrictamente deportivo, dio precisiones sobre su actuación. “En la primera manga quedé cuarta porque me caí; en la segunda me ubiqué tercera, en la tercera repetí esa posición, en la cuarta quedé segunda y en la manga cinco terminé cuarta porque me caí nuevamente”.

Morena 4.jpeg

Por último, sobre las condiciones de la pista, sostuvo: “Estaba muy dura al principio, rápida por el hielo. Después a medida que empezó a subir la temperatura, más lenta y la nieve más blanda”.

El ascenso de Morena Arroyo en este deporte es sorprendente y habla de su garra y su talento. A principios de septiembre comenzó una gira sudamericana donde compitió por primera vez y fue elegida porque se posicionó primera en el ranking. Además ganó los Juegos Argentinos de Invierno.

Morena Poggi, mañana

Finalmente, será este martes la segunda participación de Morena Poggi y lo hará en Big Sur. Momo debutó el sábado y estuvo cerca de clasificar.