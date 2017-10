Embed En Defensa y Justicia-Olimpo se da el debut de una mujer en Primera División: Gisela Trucco, como árbitro asistente. pic.twitter.com/DWmAZQ4pcv — VarskySports (@VarskySports) 30 de octubre de 2017

Con tan solo 29 años, la hija del ex juez de línea, Luis Trucco, y hermana de Silvio, actual árbitro de Primera, asistió a Fernando Rapallini en el partido que ayer Defensa y Justicia y Olimpo igualaron 1 a 1 en Florencio Varela.

En el primer tiempo, le tocó controlar el ataque del local. Con su brazo izquierdo casi siempre flexionado sostenía el banderín, claro, dio muestras de un lógico nerviosismo. Pero no le pesó la camiseta naranja a esta joven con experiencia en el Ascenso (últimamente venía participando de partidos de la B Nacional).

En el segundo tiempo tampoco tuvo demasiado trabajo, no lidió con jugadas polémicas y salvo una protesta del roquense Cristian Villanueva - defensor de Olimpo - por un off side que no generaba peligro, no sufrió demasiados reclamos de los jugadores. Y recibió la aprobación de ellos.

Tanto en el inicio como en el final del encuentro se escucharon desde la platea leves aplausos para Gisela, quien respondió con una sonrisa.