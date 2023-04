Cómo fue la fiesta por el cumpleaños 63 de Marcelo Tinelli.mp4 Una de las sorpresas que recibió Marcelo Tinelli por su cumpleaños fue la llegada de su hija Juanita, que vive en París.

Sin embargo, en esta oportunidad el conductor no esperaba contar con su progenie completa, ya que Mica está radicada en México junto a su pareja, el futbolista Lisandro "Lichi" López que juega en el Tijuana. Y Juanita se instaló hace un mes en París, donde está dando sus primeros pasos como modelo internacional.

Pero las dos decidieron venir a festejar el cumpleaños de su papá. En la mañana de ayer, con Luciano "El Tirri" como cómplice, Juanita sorprendió a su papá llegando de manera inesperada a Buenos Aires para pasar esta fecha juntos. Apenas llegó fue directo a la habitación de su padre para despertarlo y el momento quedó registrado en video por El Tirri.

"Si algo me faltaba para completar esta inmensa felicidad que tengo, es que haya vuelto de París, de sorpresa para mi cumple Juanita . Con lo que la extrañaba. Casi me muero cuando me despertó esta mañana. Me morí de amor... Te amooooooo mi Juani, mi Pebe hermosa. Voy a pasar mi cumple con mis 5 hijos acá. No lo puedo creer", posteó Marce en sus redes.

A la noche cenaron todos juntos, acompañados como siempre por el Tirri y otro primo de Marcelo. A las dos de la mañana se fueron en familia al Shopping Paseo Alcorta para ver los avances del nuevo local de Ginebra, la marca de ropa de Mica Tinelli. Y después, a descansar porque hoy siguen los festejos del cumpleaños número 63 de Marcelo Tinelli.