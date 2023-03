Cómo son los hilos que Cande Tinelli se puso en la cara para "estirarse"

Se trata de un tratamiento poco invasivo que no tiene los riesgos que implica una cirugía y la recuperación es mucho más inmediata. Otro de los beneficios de los hilos tensores es que además de modificar la forma del ojo aportan resultados de rejuvenecimiento que pueden durar entre 12 y 18 meses.

Cande Tineli Hilos Tensores.png El antes y después de Cande Tinelli, que se almendró los ojos con hilos tensores.

Los hilos tensores se introducen a nivel dérmico, son biocompatibles y reabsorbibles, lo que favorece la estimulación natural de los tejidos, generando más colágeno, que es la sustancia responsable de mantener la firmeza de la piel y evitar la flacidez que provoca el paso del tiempo.

Hay quienes temen profundamente a las agujas o a las intervenciones quirúrgicas. No es el caso de la hija mayor de Marcelo Tinelli, que está acostumbrada a pasar por las punzantes pistolas de los tatuadores y por los filosos bisturíes de los cirujanos.

“Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”, dijo Cande Tinelli alguna vez. "Tengo el umbral de dolor muy alto y casi no sufro con estas cosas", reconoció hace un tiempo, cuando contó que se se operó los glúteos y brindó detalles del posoperatorio.