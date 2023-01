Cande Tinelli contó lo que sufrió al ponerse implantes en la cola

Si algo no tiene Cande Tinelli es vergüenza a la hora de hablar de su cuerpo, ni siquiera si se trata de alguna operación o intervención a la que se ve sometida. Por eso, cuando a la mediática le preguntaron por su nuevo retoque estético, no solo no tuvo problemas en admitirlo, sino que también explicó el doloroso momento que tuvo que pasar por eso.

“Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”, dijo Cande Tinelli alguna vez, una actitud de vida que sigue llevando hoy en día; tatuajes, operaciones, retoques, realces… Si es seguro, Cande Tinelli no tiene problema alguno en llevarlo a cabo.

“Para los que me preguntan (real), si me puse glúteos. Les cuento que sí, hace un tiempo ya y con el número uno”, arrancó diciendo en una storie para luego reafirmar su filosofía de vida: “Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago”.

Pasadas las horas, sus seguidores empezaron a pedirle detalles de la operación, más que nada si es dolorosa. “Les cuento que a mí no me molestó nada porque soy una sacada y tengo el umbral muy alto. Quiere decir que prácticamente no siento dolor con las cosas (vacunas, tattoos, jeringas, etc)”, aseguró.

Cande Tinelli Gluteos 1.jpg

“Sobre la operación, es clave que sea dentro del músculo para que se vea natural. Es decir, que lo abren y meten la prótesis” explicó Cande y agregó: “Lo peor es el post, tenés que hacer reposo absoluto de cinco días boca abajo. Y luego sentarte de costado, dormir de costado, etc”.

Para finalizar, la hija de Marcelo pidió que todos se aseguren de operarse con un personal de confianza: “Ojo, no se operen con cualquiera. Tiene que saber hacerlo bien”.