Cómo fue la infancia de Emilia Mernes en un pueblo de Entre Ríos

Emilia 2.jpg Emilia Mernes es una de las artistas del momento

La novia de Duki, continuó: “Allí está todo lo que amo: mi casa, mi familia, mis amigas, mi perrito Pupi…. Por algo es al lugar que vuelvo cada vez que necesito recargar energía: Nogoyá es mi cable a tierra y el lugar en el que me nutro de mucho amor".

A pesar de que ama su tierra natal, contó que: “Al principio me costó mucho adaptarme al ritmo de la vida en Buenos Aires, pero ahora lo logré y ya no podría volver a instalarme en Nogoyá porque aquí tengo mi rutina de trabajo, pero sí necesito, cada tanto, volver y a pasar unos días en ese lugar en el que me crié y que tanta paz me da".

En cuanto a su familia, le contó al notero que: “Mi familia está compuesta por mi mamá -que es cocinera-, mi papá -panadero- y tengo dos hermanos mayores. La verdad es que yo soy súper familiera y me crié rodeada de mucho amor porque en Nogoyá, además, están mis amigas de toda la vida: las que conocí en el jardín de infantes y con las que me reúno cada vez que vuelvo”.