• Primer premio ¡Camila Despalanques! . “Ilusión” . Tal vez parezca una simple ilusión óptica. Pero simboliza una realidad. Nuestra realidad. Aquí estamos, erguidos y fuertes, en este momento que nos toca vivir. Cada umbral representa una fase que termina y una que comienza en este largo camino. Se hace tedioso pero igualmente seguimos avanzando. Con esfuerzo, llegará ese día donde alcancemos nuestra ansiada meta. Nos parece tan lejana, pero estaremos parados frente a ella. Solo nos faltará abrirla, traspasarla. Y salir. Salir a lo que más anhelamos: aquella ilusión por el reencuentro. . #puertacuarenta