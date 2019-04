¿Cómo lograron que Susana acepte hacer su biopic?

“Al principio Susana no estaba muy abierta, me decía que sí y después que no. Lo que nos ayudó a nosotros es que salió la serie de Sandro y había dos capítulos con ella, también sale la de Monzón, donde hay tres con ella. Entonces le dije: ‘Van a seguir saliendo series y van a tener tu historia. No va a haber historia más fiel que la que cuentes vos sobre tu vida’. Ahí ella se decidió y dijo: ‘Tengo que contar mi historia’”, reveló.

Capítulos: Yankelevich adelantó que la primera temporada de la biopic de susana tendrá trece episodios

En cómodas cuotas

Por otro lado, Yankelevich anticipó que la historia de vida de la conductora será dosificada en varias temporadas “Lo que hay que contar es todo lo que pasó en su vida. Pensamos en un primer año con trece capítulos, porque por supuesto no entran todas las anécdotas, así que veo la posibilidad de más de una temporada”, indicó el productor.