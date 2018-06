El jueves la modelo salió con todo a cruzar a Neumann. “Le tengo pena. Yo soy una persona que no vive para el afuera”, dijo Ivana. Luego fue más picante y agregó: “Conozco mucha gente que se hace la vegana y come pescado crudo y te dice ‘ay, no le digas a nadie’”.

Saquen número

En un nuevo round, Nicole se descargó en Twitter. “¡Sigan, sigan, sigan... a la fila! Se deschavan solitos/as mientras yo vivo y trabajo feliz y sin necesidad de hablar de nadie. #NóteseLaDiferencia”, escribió la ex mujer de Cubero, sin mencionar explícitamente a su colega.

Sin embargo, el tema no quedó ahí. El notero de Intrusos fue ayer en busca de Neumann y le preguntó por los dichos de Figueiras. Con ironía, ella respondió: “No escuché a nadie, no me interesa nadie. Que sigan hablando, yo tengo una vida muy suculenta. Con la gente que tengo en mi vida me alcanza... El tuit fue para todos los que salen a hablar de mí. Yo, últimamente, no nombro a nadie”, dijo, sin ánimos de ahondar en el tema.

Se sacó

Sin embargo, las preguntas del notero sobre Ivana siguieron y la modelo amplió recargada: “Me importa cero. Sólo me interesa la gente que tiene participación en mi vida, la que me modifica porque la quiero. Nada más”. Luego fue más allá y dijo que volverá a hablar con sus abogados porque la morocha no está respetando el bozal legal: “Ella tiene una acción legal, se ve que no se está ateniendo a eso. Tendremos que reforzarla... Yo tengo cosas más importantes con que lidiar, cosas más importantes que disfrutar. Besitos a todos”.