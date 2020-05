¿Cómo se controlan las salidas recreativas en Neuquén?

La Muni realiza recorridos por plazas y lugares públicos pero no puede multar a las personas que no cumplen con los cuidados por el coronavirus.

El Municipio recorre las plazas céntricas y parques durante los días permitidos para las salidas recreativas. Pero no tienen la potestad de multar a las personas que no cumplan las normativas vigentes para controlar el coronavirus, solamente les avisan que no están haciendo lo correcto.