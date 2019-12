Rivermaniacos on Twitter ⚠️ Facundo Mura sería uno de los apuntados de Marcelo Gallardo para reforzar el lateral. Cabe destacar que el juvenil puede jugar tanto de lateral derecho como izquierdo.

Vía: @JoaquinTabares. pic.twitter.com/pMGPNOmFXs — Rivermaniacos (@rivermaniacos1) December 27, 2019

Pues bien, LM Neuquén consultó este viernes al potente y talentoso defensor de Estudiantes de La Plata, quien aseguró mantenerse “siempre tranquilo”. Es decir, fiel a su perfil y a la madurez que demuestra en la cancha y fuera de ella, no pierde la calma en momentos en los que el país habla de él.

Por otro lado, aclaró que “no hay novedades por el momento” de su traspaso al Millonario, que resta saber si irá a la carga realmente por el Facu o solo quedará en rumores. Hay otras posibilidades pero el último que apareció en el radar es Mura.

La idea de Gallardo sería añadir competencia en puestos donde actualmente tiene a Gonzalo Montiel y Milton Casco como titulares indiscutidos y sólo a Fabrizio Angileri como alternativa. Además un todoterreno como Camilo Mayada supo darle resultado y eso esperaría de Mura si lo incorpora a su equipo.

Por lo pronto, la posible incorporación del Millo ya le contó escuetamente cómo lo vive a LM Neuquén.

Su gran historia

“Cuando se dio la posibilidad de venir a Estudiantes junto a mi hermano Joaquín (17 años), mis padres hicieron una movida grande. Allá tenían su vida acomodada, sus laburos. Tuvieron que arrancar una nueva etapa, casi de cero. Los dos habían estudiado acá en La Plata pero igual fue un cambio grande”, aseguró el Facu, ya afianzado en la Primera del Pincha, en una anterior entrevista con LMN.

Se refería a Raúl y Mónica, médicos conocidos y queridos en General Roca hasta el día de hoy. "Siempre les hacemos saber nuestro agradecimiento y está bueno que disfruten los frutos de haber apostado por un proyecto a largo plazo. Los logros nuestros son de ellos".

La joyita se dio el gusto de debutar nada menos que en un clásico ante Gimnasia y con triunfo incluido. “Sabía que era histórico, los compañeros me dijeron que lo disfrute, que me iba a quedar grabado”, recordó en aquel reportaje el pibe que disputó el último Mundial sub 20, el ex Argentinos del Norte y Deportivo Roca.

Ya lo dirigió y tiene un gran concepto suyo Lionel Scaloni, entrenador de la selección mayor. A la hora de soñar, no se anduvo con chiquitas. "Me gustaría jugar en la selección mayor, en Europa, si es en el Barcelona mejor pero hay que ir paso a paso”, aclaró y explicó que su formación en coaching ontológico "me sirve para aplicarlo en la vida cotidiana, me da otras herramientas".

Por último, comentó que sigue en contacto con sus afectos de la región y no pierde el vínculo con su tierra. "Me llegan mensajes de apoyo, de acompañamiento. Tantos años de haber vivido allá, no se olvidan. Cuando puedo viajo a ver amigos y familiares, me ayuda, me recarga de energía", culminó el precoz talento regional. ¿El futuro refuerzo de River?