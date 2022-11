Cómo serán los dos vestidos que lucirá Flor Peña en sus casamientos

Flor Peña mostró sus distintos looks para sus casamientos.

Para este día, que pasará a ser uno de los más importantes de sus vidas, la conductora decidió utilizar dos looks distintos. Es que la ceremonia se realizará en la provincia de Salta, mientras que la fiesta está pactada para el 2 de diciembre en Buenos Aires.

Así lucirá Flor Peña.webp

Para el festejo está todo listo. El mismo será en Benavidez, con más de 400 invitados y también habrá distintos shows musicales, entre los que cantarán El Polaco y Rodrigo Tapari. La idea es divertirse y bailar como en cualquier casamiento convencional.

En cuanto a la vestimenta, Flor decidió utilizar dos vestidos diferentes en cada una de las fiestas. La idea es que uno sea corto y otro largo. Sobre los últimos, estarán a cargo de Camila Romano, una diseñadora argentina.

"Para las dos ceremonias se pensaron propuestas muy distintas. La de Salta, partimos de la base de que es un contexto al aire libre, en un viñedo, y en la de Buenos Aires, será mucho más fiesta por eso pensamos en un diseño más descontracturado", anticipó Romano, en diálogo con Para Ti, sobre lo que será la vestimenta.

Flor Peña mostró sus vestidos.webp

"Con Flor nos llevamos súper bien, yo le hago propuestas y ella me dice que le parece, cómo se siente. Trabajamos juntas en todo el proceso de diseño, Flor sigue mis consejos y me escucha, así que estamos armando los vestidos y armando el look completo", contó sobre cómo ayudó la buena relación que tienen.

"Estoy muy contenta y ansiosa por verla", mencionó Camila Romano, quien se mostró entusiasmada por lo que será la fiesta en la que Flor Peña se lucirá con vestidos exclusivos para ella.