Cerrarán un hotel para los invitados a la boda de Flor Peña en Salta

“Tres días va a durar la boda. La ceremonia será al atardecer y el civil será en el mismo lugar. La boda será descontracturada”, agregó el periodista que aclaró que en ambos eventos estarán prohibidos los celulares, tal como ocurrió en la de Ricky Montaner y Stefi Roitman.

Además, el conductor señaló que Flor va a tener dos vestidos de novia por fiesta, dos largos confeccionados por Camila Romano y dos cortos de Fabio Tognañez.

“La boda de Salta será muy íntima y romántica. La de Buenos Aires será a pura fiesta y diversión con 400 invitados. En Buenos Aires van a tocar El Polaco, Rodrigo Tapari, Rodrigo Romero y Claudia Villafañe es la wedding planner”, cerró Lussich.

El gran ausente

Íntima amiga de Marley, Flor contó en una entrevista con la revista Gente que "Marley se va al Mundial. No va a estar en ninguna de las dos fiestas. Yo le dije que lo amaba, pero no podía cambiar las fechas. Me quiero morir. Va a ser una causa nacional que no esté él. Yo sé que me ama y que estará a la distancia".

"Lo estoy haciendo con Claudia Villafañe. Doblete hacemos, porque mucha gente quería venir. Primero hacemos Salta el 19 de noviembre y el 2 de diciembre nos casamos acá", agregó sobre los motivos de la boda doble en una charla reciente con LAM.

"El casamiento tuvo que ser postergado cuando mi papá murió, en realidad no cuando murió, cuando se enfermó, porque nos íbamos a casar ese año y no sabíamos cómo andaba la cosa. Ahora es momento de festejar, festejar el amor, yo también pienso la vida libremente, pero el amor hay que celebrarlo", señaló.