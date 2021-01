¿Cómo sigue la salud de Sergio Lapegüe? La palabra de su mujer

7TT4YBVYIVGCBLEMGTDIPPUK4Y.png

En tanto que, días atrás el propio Lapegüe se comunicó con el diario La Nación y contó cómo estaba cursando la enfermedad. “Estoy con un poco de fiebre. Mucho menos que en los últimos dos días, por suerte. Cuando baja el oxígeno en sangre me ponen la bigotera, como ahora. Me hace respirar sin agitarme. Me dieron plasma ayer. Eso ayuda. Y el virus se fue desplazando a los dos pulmones, algo habitual según me explican los médicos. Estoy en la cama sin fuerzas, pero con fe”, expresaba el periodista.

Por su condición de asmático, Lapegüe es considerado paciente de riesgo. “Por suerte la neumonía está controlada, el virus no se expande, tal vez gracias al plasma de convaleciente, está en el mismo lugar, ahí en el pulmón derecho, cerca del corazón”, manifestaba el periodista en Instagram, donde realizó un posteo en contra de los haters.

“Con el corazón les hablo siempre. Muchas gracias por todos los mensajes de aliento y apoyo. De verdad me emocionan. Y son innumerables. Aunque sé que hay gente mal intencionada. Que se alegra de los problemas del otro. Que opina sin saber. Ojalá puedan dejar de odiar o envidiar porque eso es malo para el corazón de cada uno de ustedes. El virus no lo traje del viaje. Lamentablemente me contagie acá. Se los digo de corazón. Un amigo”, contaba el conductor.

Por su parte, Micaela Lapegüe, hija del periodista, también dio positivo de Covid y, enojada con quienes vertieron comentarios hirientes sobre su padre, se expresó en las redes. “A las personas que estuve leyendo, que son malas, no quiero juzgar, pero sus palabras hablan por ellos. Gente que se alegra de que una persona se agarre el virus. Les deseo desde lo más adentro de mí que se curen del corazón, de la cabeza. Es difícil, porque lo que está adentro, está adentro”, dijo la joven en un video, visiblemente enojada.