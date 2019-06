"A todos aquellos que me desean la muerte: la muerte no se elige, ni siquiera por sus deseos. Lamentablemente la muerte llega y es inevitable, a todos nos va a tocar. Yo lamento mucho la muerte de la Turca Salomón, sobre todo por sus hijas", señaló en chimentero en uno de los pasajes de su monólogo y aclaró que intentó mediar entre Salomón y las autoridades de la señal para que llegaran a un acuerdo económico, que incluía darle trabajo a la ex "chica Olmedo".

Mientras Rial seguía defendiéndose, en Twitter los usuarios incentivaban una campaña que desde hace varios días está dando vueltas en las redes, para que el conductor pierda seguidores. En solo cuestión de horas, el contador del chimentero, que estaba en más de 3,5 millones, cayó en al menos unos 8 mil usuarios.

“No entiendo como un ser tan despreciable como Rial tiene 3 millones de seguidores en Twitter #RialHDP #DejardeSeguir”; “Rial estás perdiendo seguidores notablemente.#RialHDP” y “No somos todos trolls los q te repudiamos , bancate el asco que provocas y que te bajen los seguidores , sos repudiable Rial”, fueron algunos de los comentarios que circularon en la red.

Embed Dicen q Rial hizo descargo

x la caída de seguidores y de rating

Y sobre todo x temor a q @GaseosaSecco y @SimesActual le retiren los sponsoreos

X supuesto es mucho más fácil culpar a supuestos trolls q reconocer q los argentinos no lo queremos

7600 menos en 24 hs#RialCagon pic.twitter.com/RF7v5zDnBP — micaela romero (@MicaelaDeJ) 18 de junio de 2019

Embed Rial habría perdido 50 mil seguidores bajo el hashtag #NoSigasaRial y #NoSigoARial tras la muerte de Beatriz Salomón, me sumo. — fαвιαи ѕ¢αвυzzσ (@fabianscabuzzo) 18 de junio de 2019

Embed Hobby: actualizar el perfil de Jorge Rial para ver cómo pierde seguidores. — Milagros Camilión (@milicamilion) 18 de junio de 2019

Embed #TV > Rial se defiende de lo acontecido años atrás con Beatriz Solomon fallecida. Además, su perfil de twitter, con brusca baja de seguidores. — Real Time Rating (@RealTimeRating) 18 de junio de 2019

Embed Se armó la campaña para dejar de seguir a esta basura de persona que es Rial. #dejendeseguirarial #rialbasura Entre todos vamos a ganar y lograr que esta lacra se quede sin seguidores. POR FAVOR COMPARTIR — Brian Rabouan (@Lotacota) 18 de junio de 2019

Embed Si van a la cuenta de #rial van viendo cómo le van bajando los seguidores #rialcagon — helen brion (@ariii_alejandro) 18 de junio de 2019

