¿Qué dijo Rial de las críticas que recibió tras la muerte de Salomón?

“Un fin de semana con malas noticias, unas de ellas fue la muerte de Beatriz Salomón. Y obviamente desde aquí un saludo enorme, sobre todo a sus dos hijas, por le amor que se tenían… Una muerte espantosa, terrible, con mucho sufrimiento para Beatriz….”, dijo antes vincular a los "trolls" del gobierno por los virulentos posteos que se propagaron en las redes. "Hay una comunidad de gente que vive de estar frente a una computadora y de la guita del Estado, son empleados públicos", señaló.

Luego, recordó la polémica entrevista que le hizo en 2004 a Salomón y a su ex marido, Alberto Ferriols, minutos después de que el programa Punto Doc mostrara -a través de una cámara oculta- al cirujano ofreciendo su servicios estéticos a una mujer trans a cambio de recibir favores sexuales.

"Yo me hago responsable de todas las cagadas que me mando. De las que no, no. Acá los responsables son el marido que humilló a su mujer y después los que hicieron la cámara oculta".

"Ante tanta mierda del otro lado, vengo a contar la verdad. Punto Doc era un programa que salía grabado y nosotros como siempre salíamos en vivo. Era una época donde las cámaras ocultas eran lo más fuerte del periodismo. Un día se empieza a promocionar una cámara oculta al doctor Ferriols y nadie sabía de qué se trataba. Beatriz Salón habla con Luis Ventura porque eran muy amigos, yo la verdad no tenía amistad con la "Turca". Y ella dijo que quería ir a defender a su marido porque, hasta ese momento creía que la cámara oculta tenía que ver con tema de habilitación de la clínica. Ella pide venir para contestar", remarcó el conductor.

"Arreglamos que vayan a ver el programa de Punto Doc en el estudio de Intrusos para grabar todo eso y pasar después cómo lo vivieron la cámara oculta al aire. Pero no sabíamos el contenido de la cámara oculta que nunca hizo Intrusos, la hizo Punto Doc", subrayó.

"Y en un momento se descubre, todos descubrimos (cuando estaba saliendo Punto Doc al aire) que la cámara oculta no era por un tema de habilitación, era porque el doctor Ferriols le hacía cirugías estéticas a chicas trans a cambio de sexo. Cuando vimos eso, el clima fue de silencio. Ferriols se pone blanco, azul, violeta. Y Beatriz le dice 'Ese no sos vos, no?'. Y él balbuceando intenta explicarle que le están haciendo una cama", recordó.

"Nosotros todavía no estábamos al aire. Y llama Mariano Cúneo Libarona, creo que era el abogado de él, y le dice que se vayan, que no salgan al aire. Ahí le dije a Beatriz: '¿Te querés ir? Andate'. Y ella me dice: 'Bajo ningún punto del vista. Nos vamos a quedar y yo voy a defender a mi marido'. Él se quería ir...", deslizó.

"Salimos detrás de eso, con la venia y el okey de Beatriz Salomón. Ponemos al aire lo que pasó durante el grabado nuestro y después Beatriz se defiende. Cuando termina el programa, lo que había arrancado como una defensa termina en un enojo. Se fueron peleándose y en remise ella explotó. Le cayó la ficha cuando termina el programa", añadió.

En su extenso discurso, Rial remarcó que tras ese episodio Salomón fue como invitada a Intrusos en varias oportunidades para denunciar que Ferriols no le pasaba la cuota alimentaria.

"Fui el único, de todos a los que nos acusaban y nos mataban, que intentó ayudó a Beatriz para sacarla de ese quilombo que tenía. Yo quería que volviera a trabajar"

Destacó que, luego de iniciar acciones legales contra América, el se encargó de mediar para que la actriz y el canal llegaran a un acuerdo económico que incluía darle trabajo a la ex "chica Olmedo".

"Creo que fui el único, de todos a los que nos acusaban y nos mataban, que intentó ayudó a Beatriz para sacarla de ese quilombo que tenía. Yo quería que volviera a trabajar porque ella la estaba pasando mal (económicamente). Lamentablemente no se llegó a un acuerdo y lo lamenté mucho", aseguró.

"Después la vida nos llevó a encontrarnos muchas veces, siempre bien con Beatriz. Cuando iba a algunos programas nos puteaba, pero nos hizo responsable años después. Cuando inicia los juicios no nos mete a nosotros (por él y Ventura). Ella sabía que no habíamos hecho la cámara oculta y que todo lo que pasó en Intrusos fue absolutamente con el permiso de ella y de su marido en su momento", remarcó.

En el medio de su alocución, Rial se despegó de la cámara oculta "que nunca hizo Intrusos". A su vez consideró que es más fácil pegarle a él que a los responsables del programa periodístico de Cuatro Cabezas porque es más popular. "Los conductores de Punto Doc eran Daniel Tognetti y Miriam Lewin. Tal vez era más fácil enrostrarnos a nosotros eso porque somos Intrusos y no a Tognetti, Lewin, Cuatro Cabezas porque eran cool. Pero como somos cabeza, populares era más fácil .. Nos metieron en una mierda y no lo voy a permitir", setenció.

"Los mensajes estos días fueron feroces. Me desearon la muerte a mi, a mis hijas, a mi mujer, a la hija de mi mujer...Con alguna tuve la gentileza de hacerle un mensaje privado explicándole y ella puteándome, de lo peor, una bajeza", lamentó sobre los mensajes que recibió durante todo el fin de semana.

"A todos aquellos que me desean la muerte: la muerte no se elige, ni siquiera por sus deseos. Lamentablemente la muerte llega y es inevitable, a todos nos va a tocar. yo lamento mucho la muerte de la Turca Salomón, sobre todo por sus hijas", recalcó.

