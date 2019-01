El proyecto oficial recibió duros cuestionamientos de sectores de la Iglesia, como la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, que integran curas villeros y religiosos, y la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires, que encabeza el cardenal Mario Poli. Ambos organismos expresaron su rechazo a “cualquier intento” de bajar la edad de imputabilidad, y señalaron que es “demagogia punitiva” y tiene “fines electorales”.

--> Para Margarita, no es una solución

La dirigente social encargada del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, consideró que bajar la edad de imputabilidad como impulsa el gobierno nacional no es la solución. “Bajar la edad de imputabilidad no solucionaría la inseguridad. Tener a un chico de 15 o 16 años preso no sirve. Tenemos que darles una solución para que puedan salir adelante”, aseguró en declaraciones radiales, aunque planteó que la situación es complicada. ”Se están viviendo situaciones muy difíciles, por un celular o unas zapatillas te matan. Uno trabaja con ellos en el barrio, trata de recuperarlos y darles trabajo”, detalló.