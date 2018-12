"Con el tiro de Jara en el palo se me paró el corazón"

“Cuando hizo el gol el Pity (Martínez), salí del banco a buscarlo al córner a abrazarlo”, indicó el crack ex Gimnasia. Sobre el Mundial de Clubes que el club de Núñez afrontará desde la próxima semana, Fernández comentó que la idea es “dejar bien arriba” a River, y no quiso aventurarse sobre una posible final con Real Madrid, aunque agregó: “Pensar en la final te puede generar distracciones”.

“Cuando esa pelota pegó en el palo sentí un alivio muy grande”. Nacho Fernández Figura de River

“Para la historia, ganarle a Boca va a ser más importante que ganarle al Real”. Rodolfo D’Onofrio Presidente del club de núñez

“Ganarle a Boca en una final así no tiene precio. Vamos por el Madrid”. Lalo Porra idolo del rojo local e hincha de river

Francescoli y un duelo parejo

Si hay algo que está claro de cara a este Mundial de Clubes es que las fuerzas entre el campeón europeo y el sudamericano se han emparejado. Y en el Millo lo asumen. Por caso, el manager de River, el uruguayo Enzo Francescoli, afirmó que tienen las “mismas chances” que Real Madrid en caso de una hipotética final en Emiratos Árabes Unidos.

“Tenemos las mismas chances que Real Madrid, es un cincuenta para cada uno”, aseguró el ex futbolista en una nota con TyC Sports. “El partido previo nunca fue fácil y no lo va a ser en esta ocasión”, advirtió. River se enfrentará al ganador del cruce entre Esperance (Túnez) y Al Ain (Emiratos Árabes Unidos). Asimismo, el Príncipe analizó: “El Real Madrid no cambió mucho respecto de los últimos años. Tiene jugadores de renombre y muy importantes”, culminó.