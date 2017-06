Con gol de Acuña, Racing venció a River y lo despidió del campeonato

Racing le ganó por 3 a 2 a River con goles de Lautaro Martínez, Miguel Barbieri y Marcos Acuña, mientras que Marcelo Larrondo y Jonatan Maidana descontaron.

No empezaron bien las cosas para el elenco de Gallardo, un despeje desaforturnado y una serie de errores lo dejó abajo en el marcador y llenó de dudas el funcionamiento del equipo.

Embed

Lautaro Martínez abrió el marcador a los 15' con un rebote luego de un despeje de Martínez Quarta en el área. La pelota dio en el atacante de Racing y dejó sin chances a Augusto Batalla.

La Academia incomodó a River desde el comienzo y aprovechó sus oportunidades. A los 3' del complemento, Miguel Barbieri ganó de cabeza y estiró la ventaja para la visita.

Parecía no tener fin la tragedia de River, Ponzio no estaba fino, Racing ganaba en los duelos individuales y no perdonaba. Así llegó el gol del Huevo Acuña, el neuquino desbordó, recibió con espacio y ante una mala salida (otras más) de Batalla puso el 3 a 0.

Con el marcador abultado, la visita le cedió el protagonismo al Millonario, que lo aprovechó de la mejor manera: jugando cerca del área rival y así logró volver al partido, tarde pero despertó la ilusión.

Embed

A los 80', Larrondo se sacó la mufa y anotó su primer gol en River. Seis minutos después, Maidana desvió un centro al rastrón y marcó el 3 a 2. En el final, el local buscó por todos lados y casi lo empata tras una mala salida del arquero rival pero la defensa despejó el peligro.

Así, River quedó con 52 unidades, siete menos que Boca y a falta de dos fechas para el final se despidió de la pelea por el título. Racing, suma 49 y está junto con Independiente y San Lorenzo a una unidad de la clasificación a la Copa Libertadores.