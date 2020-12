Con inhibidor, le robaron todos los regalos de Navidad a Lourdes Sánchez

“Informo que he sido robada. ¡Tengo una amargura!...”, contó Sánchez, en medio de la furia y la indignación, y aclaró que en ese momento no estaba sola, ya que había salido de compras junto a su pareja, el productor histórico de Marcelo Tinelli, Pablo Chato Prada.

”No podía cerrar el auto. De repente la llave no le andaba al Chato, y claro, roban así. Te inhiben la llave, vos bajás como una pelotuda, dejás el auto, pensando que tardas dos segundos, y te entran al auto y te roban todo. Así que de esta manera me robaron todo. Se los digo para que estén atentos y no caigan como yo”, continuó relatando.

Por último, Lourdes decidió compartir imágenes del ladrón que le sustrajo las bolsas del auto e hizo una reflexión: “Esto nos pasó en Palermo. ¡El país que tenemos! ¡Tenemos que agradecer estar vivos! Mucha impotencia. Todas las ganas que le ponen a robar por qué no la ponen en laburar. ¡Chorros hdp! El que mal lo consigue, mal termina”, cerró completamente enojada.

En tanto, en el Noticiero del Trece, contaron más detalles de la banda en cuestión. "Es una banda que trabaja con inhibidores de señales, que bloquea los cierres centralizados de los autos, las alarmas y las llaves", confió uno de los periodistas especializados en policiales.

"El Chato, su esposa y su hijo se bajan a una heladería. Cuando él quiere cerrar la camioneta, esta no cierra bien. A él le parece raro, prueba y efectivamente se veía todo bien. Cuando va a entrar a la heladería, ve detrás de ellos a una mujer que aparece de entre los autos, hablando por teléfono y en momento se posiciona en un lugar clave para hacer de campana... Esto es una metodología de una banda que viene de Medellín", agregaron sobre el hecho.