Con la felicidad, la voz y la música de Nahuel Pennisi

“La palabra feliz es muy contundente, pero es la realidad. No es un maquillaje. Así me siento con la música, sobre todo en estos dos meses, donde pude concretar mi sueño de plasmar mis canciones en un material”, destacó el cantante.

Nahuel, de 27 años, admitió que vivencia la música como “una compañía” y un “desahogo permanente”. “A través de ella puedo expresar lo que voy viviendo. Lo más importante para mí es poder cumplir una misión, llevar adelante un mensaje y decir cosas con las canciones y llegar a la gente, desde la humildad”, aseguró.

Sobre los prejuicios por su condición de no vidente, opinó que es por una cuestión de “ignorancia”. “Entiendo que a veces estamos llenos de prejuicios, pero no es por una cuestión de subestimación sino por ignorancia. Para mí no ver es un sentido más, no uno menos. Uno mira todo desde adentro hacia afuera. Celebro muchísimo que delante de mi condición esté mi carrera”, remató el cantautor, que comenzó como artista callejero y ya pasó por el festival de Cosquín.