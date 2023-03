Con más del 70% de los votos, Marcos Ginocchio ganó Gran Hermano

Del Moro anuncio el ganador de GH

Julieta Poggio fue la primera en dejar la casa en la gala final del lunes quedando en tercer lugar. La participante de Villa Devoto obtuvo poco más del 19 por ciento de los votos positivos del público. El cuarto lugar fue para Romina Uhrig a quien la premiaron con una bicicleta con motor y un monopatín.

En Twitter rápidamente el nombre de Marcos se convirtió en tendencia. "1er gran hermano que lo gana una persona de bien por sus valores Marcos te amooooo fuerte", "Te amo marcos, sos el único hombre que me hizo llorar tanto #GranHermano", "No pasarán y no pasaron Marcos solito bien merecido Marcos Ganador", fueron algunos de los mensajes en la red social.