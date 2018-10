Hubo sorpresas entre los nominados, como por ejemplo la ausencia de los argentinos Paulo Dybala y Mauro Icardi, quienes hicieron una gran temporada este año. Sorprende Sadio Mané (ghanés) e Isco (español) entre los nominados, este último por sus pocos minutos de juego en el Real Madrid.

Recordemos que, desde el 2016, FIFA y France Football ya no tienen ningún tipo de acuerdo y ambas agrupaciones entregan diferentes premios (The Best y el Balón de Oro, respectivamente). No será televisada la entrega del Balón de Oro.