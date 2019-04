La frase despertó la ira de Rial, quien salió al cruce con todo a través de Twitter: “A mí me encantaría que le dé un baño de honestidad a su hijo @nachoviale, un productor todo servicio, y a su marido, recordado estafador con el banco Extrader. Y de paso, algo de humildad a su hija @ViaJuani”.

Embed A mi me encantaría que le de un baño de honestidad a su hijo @nachoviale, un productor todo servicio y a su marido, recordado estafador con el banco Extrader. Y de paso algo de humildad a su hija @ViaJuani https://t.co/gG3BM2U77v — JORGE RIAL (@rialjorge) 24 de abril de 2019

Un día después del duro tuit del chimentero, Marcela decidió responderle en su programa: “Ah, ahora que veo las fotos (del casamiento de Rial) me acordé porque sino, perdón, pero no me acuerdo de Jorge Rial”, arrancó a pura ironía.

“Me acordé que twitteó de todo, ¿qué sé yo?… alguna gente se enojó. En el fondo, lo que yo quise hacer es alabar mucho a su mujer, Romina, que me parece divina, una mujer inteligente, con un gran sentido humano y solidaria. Dije 'ojalá que te contagie las cosas buenas que ella tiene'. ¡Te agarraste para el culo Jorge Rial, para el culo!”, expresó indignada.

Y concluyó con sarcasmo: “La verdad es que me da mucha pena porque todo lo que escribiste da como un espíritu de venganza. No sabía que era vengativo...”.