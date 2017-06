Con o sin campeonato, Guillermo se queda

En la dirigencia están muy conformes con el trabajo del entrenador y su cuerpo técnico, por lo que consideran que es el indicado para continuar con el proceso que él mismo inició el año pasado.

Si bien el propio DT esquiva el tema cada vez que es consultado, lo cierto es que también sabe que su continuidad es casi un hecho, al punto que, por ejemplo, ya tiene diagramada la pretemporada de invierno la Florida, Estados Unidos.

Pese a los altibajos que tuvo en las últimas fechas previo al partido ante Independiente, donde lo hicieron sufrir más de la cuenta ante el buen nivel de River, Angelici y compañía están convencidos de que el Mellizo está hecho para Boca y no lo dejarán ir. Más aun cuando consiguió recuperar algo de la ventaja que supo tener respecto de sus competidores.

Es por esto que más allá de lo que suceda, la comitiva xeneize piensa en hacer ruido en el próximo mercado de pases y armarle al Mellizo un plantel de jerarquía para ir a la carga nuevamente por el principal objetivo en el último tiempo: la Copa Libertadores.

Al menos cuatro jugadores de peso (entre ellos suena el uruguayo Diego Polenta) intentarán incorporar los de La Ribera, así como también desprenderse de algunos que ya no tendrán en cuenta.

11 jugadores a préstamo regresarán al Xeneize.

De esos jugadores, que volverán el 1 de julio, el Mellizo sólo evaluaría la permanencia del volante Franco Cristaldo, el juvenil de 20 años que hoy está en el Rayo Vallecano. Los que serían negociados nuevamente con otras entidades son Andrés Chávez, Nicolás Colazzo, Andrés Cubas, Fernando Evangelista, Agustín Bouzat, Tomás Pochettino, Leandro Marín, Nicolás Benegas y Gonzalo Castellani.

El ojo del hincha

Si bien la dirigencia no pone en duda que Guillermo sigue, el hincha de Boca no se mostró conforme con algunas decisiones del DT. Claro que en este punto el resultado final del torneo será fundamental para inclinar la balanza. En caso de conseguir el título su cargo no será discutido. En cambio, si se le escapa, deberá volver a remar desde atrás.

Benedetto y Tobio, disponibles desde el lunes

El delantero Darío Benedetto y el defensor Fernando Tobio repitieron ayer tareas diferenciadas por precaución y estarán desde el lunes a disposición del DT. No corren peligro, según deslizaron los médicos del club, sus respectivas presencias en el próximo encuentro que el líder del torneo jugará ante Aldosivi en Mar del Plata, el sábado 17 de junio en horario a confirmar.