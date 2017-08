Con perfil bajo, el Rojo pide la pelota y avanza

En la tarde de ayer, Diego Trotta comandó una de las primeras prácticas de fútbol formal en la que de a poco comienza a plasmar su idea en el nuevo plantel. “Hoy por hoy ni siquiera estoy planeando parar un equipo estimativo para el primer partido. En las prácticas de fútbol estoy buscando variantes, que se conozcan los que vinieron con los que ya estaban y a partir de ahí saco conclusiones. La intensidad fue buenísima y el saldo muy positivo”, dijo el entrenador a LM Neuquén tras la práctica.

A diferencia de los otros equipos de la región (Cipo y Roca), al Rojo aún le queda un par de semanas de pretemporada intensa antes de encarar la etapa de amistosos, algo que de todas maneras no inquieta al DT, que considera que están bien con los tiempos que manejan.

“Queda una semana más en la que queremos entrenar en triple turno; después, otra semana de carga importante y ya después sí meter amistosos. Tenemos 45 días de pretemporada y no vamos a tener excusa a los primeros partidos. Vamos a llegar bien”, remarcó.

"El presupuesto no dio para ir a hacer la pretemporada a algún lugar o jugar contra un rival de otra categoría, pero más allá de eso vamos a llegar bien". “Queremos que sorteen ya el fixture para saber quién va a ser nuestro primer rival”. “Estoy convencido de mi equipo y ni me fijo en lo que hacen los demás”.Diego Trotta. El entrenador hizo un balance de lo recorrido hasta ahora.

No mira a los demás

El gran acontecimiento de la semana para el fútbol de la región fue el duelo que protagonizó Cipolletti ante San Lorenzo, algo que en Independiente no pasaron por alto, sobre todo teniendo en cuenta que será otra vez rival en esta nueva temporada.

“Lo vimos y lo analizamos porque va a ser un rival de este torneo. Además, que un equipo representante del Federal A juegue contra un grande y haya hecho el papel que hizo a uno lo reconforta porque se vio que no hay mucha diferencia. En la zona uno siempre se ilusiona con jugar este tipo de partidos. Por suerte, a Cipolletti le tocó un equipo grande y estuvieron cerca”, evaluó el entrenador.

¿Si cree que hay mucha diferencia con Cipolletti? “Estoy convencido de mi equipo y ni me fijo en lo que hacen los demás. Estoy abocado a que los jugadores agarren la idea rápidamente y soy optimista en que las cosas van bien encaminadas. Seguramente que uno quisiera tener el presupuesto de Madryn o Cipolletti, pero no es excusa para nada a la hora de querer pelear ahí arriba”, confió con optimismo.

Por el momento, el Rojo entrena con un plantel cercano a los 30 jugadores, con 9 refuerzos y una base importante de jugadores del club y la región. Además, en las últimas horas se estaría resolviendo la llegada de Federico Cataldi a préstamo, proveniente de Arsenal, y seguirán evaluando posibles nombres durante las próximas semanas.

“Hay muchos jugadores dando vuelta sobre todo del Nacional B. Si es una buena opción y sirve para potenciar al plantel, para adelante”, concluyó Trotta, que se encamina a su primer desafío grande como DT en un Federal A y sueña con dejar al Rojo bien alto.

Piñero al mentón: un mes sin el 9

Jorge Piñero Da Silva, flamante refuerzo de Cipolletti y autor del gol ante San Lorenzo, se realizó los estudios tras salir lesionado en cancha de Lanús y los resultados no fueron alentadores.

Al delantero albinegro le practicaron una resonancia magnética que determinó que padece una distensión del ligamento colateral interno. “Era lo que esperaba”, expresó Guillermo Olguin, traumatólogo e integrante del cuerpo médico de Cipolletti. El tiempo de recuperación es de un mes, pero la puesta a punto en lo futbolístico estirará su retorno al campo de juego.

“Tiene un mes de recuperación, y pensando en que se pierde la pretemporada, para jugar le va a llevar un poco más de tiempo”, explicó Olguin.

“Tuve un choque con Caruzzo, justo me tocó la rodilla, como que me hace una palanca, sentí un dolor y no pude seguir”, relató el jugador, apenas salía de los vestuarios del estadio de Lanús.

Problemas para el DT

Según los tiempos médicos, Piñero no va a iniciar jugando la temporada del Federal A, por lo que Homann tendrá que decidirse por otro delantero para acompañar a Germán Weiner.

Según el panorama, cuando todavía queda casi un mes de trabajo, Jonathan Morán, ex Gimnasia de Mendoza y Deportivo Roca, corre con ventaja. El roquense jugó unos 10 minutos frente al Ciclón y tiene los números puestos. Gustavo Del Prete, Jesús Molina y Matías Sosa son otras alternativas, aunque con distintas características.

La pretemporada de Independiente

Se acomodó luego de un inicio tardío. Abrochó al cuerpo técnico, probó jugadores, trajo 8 refuerzos (pueden ser más), le renovó a la columna vertebral del torneo pasado y comenzó a moverse el 2 de agosto. Alternó en Judiciales, Paseo de la Costa y se fue hasta Allen a moverse en la arena.

Realizó su primer práctica de fútbol ayer, con el plantel completo. Paró dos equipos pero sin señales de los posibles titulares. Pueden llegar dos nuevos refuerzos.

Se espera trabajar dos semanas más en triple turno alternando gimnasio y el predio de Judiciales. Luego intentarán cerrar amistosos con La Amistad y Pacífico para llegar con ritmo de juego al arranque.