Con peso internacional

Feliz: Albert Baró se mostró emocionado por el personaje que interpretará en la tira

"Sé que me vio Adrián Suar, que le gustó lo que hice en Merlí y enseguida se puso en marcha esto. Tengo muchas ganar de viajar, ya he leído tres capítulos y me encanta lo que han pensado para mi personaje. Me interesa, también, que sea un registro de época, con una gran producción atrás”, contó el intérprete, feliz por la convocatoria.