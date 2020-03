Con poQuito, River intentará traerse algo en su debut

Este será el debut del Millonario en el certamen, al que clasificó por haber obtenido la Copa Argentina 2019, luego de perder la final de la Libertadores de ese mismo año ante Flamengo de Brasil por 2 a 1.

Para esta ocasión, Marcelo Gallardo dispuso de un plantel de solo 16 jugadores que viajarán a Quito, por lo que el equipo tendrá apenas cinco suplentes en el banco, y debido a un cuadro de angina, no podrá viajar con el plantel.

El equipo será conducido por Matías Biscay y Hernán Buján, colaboradores del DT, y para este duelo la formación tendrá muchos jugadores que no son habituales titulares. No obstante, el plantel riverplatense contará entre los once iniciales a Leonardo Ponzio, Lucas Pratto y Bruno Zuculini, mientras que en el arco irá Enrique Bologna.

River sabe que el sábado tiene un duro compromiso que podría darle un nuevo título en el fútbol local, cuando visite a Atlético Tucumán.

Renovó Ponzio

"Seguimos soñando juntos!!! Gracias!!! River Plate", tuiteó el emblema del Millonario Leonardo Ponzio, tras renovar este martes por un año más con la entidad de Núñez.

Leonardo Ponzio on Twitter Seguimos soñando juntos!!! Gracias!!! @RiverPlate pic.twitter.com/R35xz5ptx3 — Leonardo Ponzio (@LeoPonzio_ok) March 3, 2020

