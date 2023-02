Con qué famoso streamer, Claudia Albertario engañó a Fede Bal

El nuevo reality al que Telefe está apuntando todos sus cañones es The Challenge , una nueva producción con un formato internacional que está conducido por Marley y que cuenta con un elenco de personajes famosos, entre los que se encuentra Claudia Albertario , una de las protagonistas del último escándalo de la farándula y el mundo del espectáculo: la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey.

En poco tiempo que llevan en convivencia en el reality Octavio Appo, conocido en el mundo de Twitch como Oky, dejó en claro la atracción que siente hacia Claudia Albertario. Hay una clara diferencia de edad entre ambos, ya que él tiene 23 años y ella 45, pero a él no le importó y le dejó en claro lo que sentía.

El streamer contó: “ Sentí la necesidad de dejarle claro que ella era la más linda del grupo, no sé por qué, sin ninguna intención”. Y también se vio que en una de las primeras fiestas que se realizaron le dijo a ella: “Ojalá hoy la timidez no me gane y te pueda sacar a bailar”.

The Challenge.mp4 Claudia Albertario y Oky se dieron un beso

Otra de las participantes, Fernanda Callejón, se metió en el medio y le comentó a Albertario: “Está muerto con vos. Te lo digo en serio. Basta de eso de ‘podría ser mi hijo’, no lo es”.

El jugador perdió toda gota de timidez, y en un momento convocó a todo el resto de participantes para jugar al Yo Nunca, donde él reveló en su turno estar enamorado de su compañera.

Cuando Albertario se dio cuenta que el mensaje estaba dirigido para ella no se quedó atrás y le disparó: “Oky, ¿te puedo robar un beso?”. Luego del beso, todos aplaudieron y la modelo admitió que lo hizo porque “le dio ternura”.