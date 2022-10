Con qué músico fallecido comparó Tamara Báez a L-Gante

La ex del cantante opinó en redes sociales sobre el video de la canción "El último romántico".

La producción del cantante con su supuesta nueva novia fue presentada en Pinar de Rocha, el clásico boliche de la zona oeste del conurbano Bonaerense. Tamara no se expresó de manera directa al respecto, ya que no podría nombrar a su ex por cuestiones legales que tienen que ver con el reclamo de alimentos que está llevando a cabo para la manutención de Jamaica, la hija que tiene en común con el creador de la cumbia 420.