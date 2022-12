Con qué palabras Ángel de Brito definió a Viviana Canosa

Cuando habla, Ángel de Brito no tiene pelos en la lengua. Si tiene que decir algo lo hace sin problemas. Esta forma de ser tan particular que tiene, lo llevó a tener algunos cruces picantes con personas reconocidas dentro del ambiente. Entre ellas, Viviana Canosa de similares características a la hora de decir las cosas.

Ángel De Brito sobre Viviana Canosa.mp4

Fue ahí cuando Estefi se animó a preguntarle cuál era su opinión sobre Viviana Canosa y el papel polémico que adquirió en estos últimos años. "Viviana es un ser de luz, de luz apagada, pero de luz al fin. Es brava", definió el conductor ante la consulta de la panelista.

"Trabajé impecablemente durante 10 años con ella, hasta que un día decidió echarme. Estuvimos peleados un tiempo, trabajamos de vuelta en lo de Tinelli, hicimos todo el reality en los estudios de El Trece sin hablarnos", manifestó sobre cómo es que se llevaron durante mucho tiempo.

En cuanto a lo estrictamente laboral, De Brito comentó: "Los dos somos profesionales, trabajábamos muy bien al aire. Intentaba acercarse, alguna vez intentó en el corte, pero como me había echado y me había parecido una falsedad lo que había hecho, yo estaba enojado y en ese momento no le hablé... Yo me enojo cuando me traicionan".

Ángel de Brito con Viviana Canosa.jpg

"Es bella, pero loca. No le creo nada, hay cosas que sí, pero ella es muy del acting. Es actriz, dice las cosas como nadie, es una gran laburante, yo como profesional no tengo nada para decir porque la vi romperse el alma y sufrir por su programa muchas noches, irse estresada, llorando", expresó sobre cómo es Viviana Canosa.

Si bien el tiempo dice curarlo todo, la traición es algo que Ángel de Brito no perdona fácilmente. Es por eso que más allá de los años la relación con Viviana jamás volvió a ser la del principio.