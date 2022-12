Por qué dolorosa frase Carmen Barbieri odia a Susana Roccasalvo

“Con Susana me llevo pésimo. Tiene cosas de otra época, es terca. Le dije ‘dejate de joder con un juicio por una estupidez. Perdemos el tiempo’. Audiencia a las 8 de la mañana por zoom, ¿sabés lo que eran esas caras? Al ‘cuete’ hizo todo lo que hizo. Todavía sigue sin entender que perdió” , explicó el conductor de LAM sobre lo que le molesta.

Ángel de Brito con Carmen Barbieri.mp4

Esto le vino bien a Carmen para exponer cómo está su situación con ella. Es por eso que comenzó diciendo que cuando compartía piso con ella solían tener encontronazos en el ascensor.

Ante esta revelación, De Brito le pidió permiso para contar él los conflictos entre la conductora y Roccasalvo. “Le dejaron el micrófono abierto a Susana y estaba defenestrando a Carmen”, contó en cuanto a cómo se había dado el inicio del pleito.

Barbieri detalló que ella tenía el micrófono puesto y escuchó lo que estaba diciendo sobre ella: “’Esta gorda que se cortó el pelo tan cortito, no la va a ver nadie. Va a durar un mes’. Duré 7 años y me gané el Martín Fierro”.

Carmen Barbieri sobre Susana Roccasalvo.jpg

“Al principio pensé que era una joda, pero cuando escuché bien, estaba hablando de mí. Me estaba matando de una manera horrible. Ya nos abrazamos, nos perdonamos, pero ese día le dije ‘dentro de tres horas, cuando termine mi programa, vamos a hablar’. Cuando terminó el programa iba derecho al tercer piso a buscarla y ella justo bajaba. ‘A vos te quiero hablar’, le dije con el dedo en la frente empujándola al ascensor de nuevo. No se quién apretó el botón para frenar el ascensor y nadie se quería mover. Nos quedamos ahí discutiendo y todos mirando. Me causó mucha gracia”, reveló la conductora entre risas, ya que para ella quedó en el pasado.

Ante la pregunta respecto a si Susana se disculpó con ella, Barbieri cerró: “No lo pudo negar. Después sí, nos hablamos. Creo que se le murió el papá en esa época, la fui a ver, nos abrazamos y sí, nos arreglamos. No fui nunca amiga de ella, pero la quiero y la respeto”.