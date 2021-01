Respecto a los motivos de su salida, Peluffo reveló que será parte de un proyecto de la Televisión Pública. “Voy a hacer un reality show en la Televisión Pública, y era imposible compatibilizar los horarios de los dos programas ya que ambos están en el prime time, es decir, entre las 20 y las 22. Por eso dejo Editando Tele”.

En este sentido, el ex Gran Hermano hizo referencia a su rol en el canal, ya que es uno de los primeros conductores del mismo, por lo cual decide seguir allí. “Net es mi casa: yo hice la primera transmisión del canal cuando arrancó. Estoy desde el comienzo. Es un lugar que quiero y en el que me siento un poco fundador. Trabajamos mucho para que la señal crezca. Ahí hice Cuestión de peso y ahora hago dos programas. Lo bueno es que no me voy del todo. Por eso es toda una decisión para mí dejar uno de los programas que más quiero”, contó.

Editando Tele es uno de los éxitos de Net TV -por su buen nivel de rating- y cuenta con un panel conformado por Angie Balbiani, Luis Piñeyro y Tomás Dente. Teniendo en cuenta la salida del conductor, quien tomará la posta será Diego Korol. “Yo me iba a despedir a fin de año, pero como Diego tenía las vacaciones cerradas para esos días, me quedo hasta el viernes 14”, agregó Mariano.

Nuevo proyecto

El nuevo programa del que Mariano Peluffo será el conductor es un reality show, el cual buscará a la primera relatora del fútbol argentino. Luego de que Ángela Lerena se convirtiera en la primera comentarista de las transmisiones de la Selección Argentina, el envío irá por todo el país buscando a una relatora. Es la primera vez que en un ciclo se va a abordar este tipo de oficio.

Relatoras tendrá una emisión diaria y los domingos será la gala de eliminación de una de las participantes. El reality va a tener todos los condimentos clásicos de este tipo de shows, pero tratando de alejarse de los conflictos y temas más banales, que suelen ser el condimento de los programas de este estilo.

“La idea es tenerlo al aire dentro de 40 días, es decir, a mediados de febrero. La Televisión Pública tiene protocolos sanitarios muy rigurosos y estamos trabajando para que el ciclo cumpla con todo como debe ser. Es un proyecto muy federal: la idea es que las participantes representen a todas las provincias. Queremos ser el vehículo para que las chicas fanáticas del futbol, que aman el relato, tengan su chance de abrirse camino en un medio manejado por los hombres desde hace años”, comentó sobre el futuro estreno de la señal oficial.