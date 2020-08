Concejales aprobaron el cupo laboral trans para Neuquén capital

La ordenanza establece que se deberá generar un Registro Municipal de Aspirantes (RMA), que tendrá carácter abierto, a través del sitio web de la Municipalidad de Neuquén. Además, se deberán "elaborar programas de concientización que tengan como fin remarcar la importancia de la inserción laboral equitativa e igualitaria" y "realizar campañas sobre el respeto a la diversidad sexual en los distintos sectores del mundo laboral".

La norma también prevé que el municipio promueva acciones "para que el sector privado de la ciudad incorpore a su planta de empleados personas travestis/trans".

Durante el inicio de la sesión se hizo uso de la "banca del vecino", que fue ocupada por Tatiana Breve, integrante de la organización Conciencia VIHda y trabajadora no docente de la Universidad Nacional del Comahe (UNCo), quien hizo un repaso por los obstáculos y los logros transitados por el colectivo LGBT. Se remontó, por ejemplo, al año 2010 cuando fueron derogados los códigos contravencionales que las criminalizaba.

La militante trans recordó también algunas cifras relativas a la situación educativa y laboral del colectivo trans, cuyo relevamiento fue realizado en el 2017 en conjunto con la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y exhibe el estado de vulnerabilidad de esa población.

Entre otros datos, el informe arrojó que el promedio de vida es de 42 años y que más del 80% no tiene terminado el secundario. La actividad por la cual las personas trans obtienen ingresos es, en su gran mayoría, la prostitución, que es ejercida por el 45% de las personas encuestadas.

"Antes, la única información que teníamos era de cuántas moríamos", afirmó Breve. "Queremos construir ciudades más habitables", pidió.

"Desde el 2012 venimos presentando proyectos para poder ingresar al sistema laboral, teniendo en cuenta la expulsión del sistema educativo, la expulsión de nuestras casas. El cupo llega ocho años después, donde nuestra realidad es otra, donde nuestras urgencias son otras", marcó, y lamentó que, al margen de la aprobación de la ordenanza, "no pensamos que iba a generar tanto odio que un sector accediera a un derecho".

Por último, Breve aseguró que pidieron la modificación del nombre de la "banca del vecino" para que se llama "banca de la ciudadanía". "Esto lo transformamos entre todas, todos y todes. Y cuando es todes, es con las travas adentro", cerró.

El debate, entre la emoción y la tensión

El debate en el recinto del Concejo Deliberante fue de alrededor de cuatro horas y transitó diversos estadíos, con discursos cargados de emoción y con la presencia de diversas organizaciones de personas trans (que de no existir la pandemia, hubieran copado las calles), aunque también con momentos de tensión y molestia durante la alocución de quienes adelantaron su voto negativo a la ordenanza.

La primera en tomar la palabra fue la principal autora del proyecto, Cecilia Maletti (Libres). “Estas son algunas de las caras que se han puesto al hombro la lucha por la igualdad, sé que son son muchas más”, inició. Y resaltó la importancia de “poner en valor la importancia de la participación en política” relativa a las personas del colectivo trans.

A su turno, la edil Isabel Mosna (MPN) mencionó diversas políticas de inclusión llevadas adelante por el partido provincial, como la incorporación de 12 trabajadoras trans en la planta estatal en los últimos cinco años, los consultorios para personas trans, entre otras. En el tramo final, se emocionó profundamente al recordar a Yanina Piquet, una militante trans de la ciudad, homenajeada con la sanción del cupo, que lleva su nombre.

Hoy tratamos el #CupoLaboralTrans

Mario Lara (Juntos por el Cambio) y Nadia Márquez (Democracia Cristiana) fueron quienes votaron de forma negativa el proyecto. Márquez, adelantando que su rechazo no era "por odio", planteó que el cupo laboral trans va en contra de la Constitución, de la Ley de Identidad de Género y de la Ley de Confidencialidad. La concejala evangélica fundamentó que debe primar "el principio de igualdad ante la ley".

Su postura fue retrucada. “Para analizar las leyes hay que ver si se cumplen en la realidad. Hablemos de la Constitución, pero la expectativa de vida es de 42 años en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Sigamos hablando de las leyes, pero la mitad no pudo terminar sus estudios”, afirmó Ana Servidio (Frente de Todos), otra de las impulsoras de la ordenanza. “Si la política no transforma la realidad de la gente se convierte en una herramienta inerte. El cupo es un modo más de transformar la realidad de este colectivo”, apuntó la edil peronista.

Fue aprobado por mayoría el #CupoLaboralTrans "Yanina Piquet", un hecho histórico para el colectivo LGBTIQ+ que desde hace años se encontraba a la espera de su sanción. El OEM deberá ocupar personas travestis/trans, tomando como base de cálculo el 1% de la planta permanente

En la misma sintonía se refirió el concejal oficialista Juan Luis Ousset. "¿Qué igualdad hay ante la ley cuando una persona muere a los 35 años? También me pregunto: ¿quién puede intervenir para que esto se modifique si no es el Estado? Si no somos nosotros, estamos condenados al fracaso como comunidad", planteó. Roció Casamayor (UCR) también fue clara en la explicación sobre la necesidad de un cupo: "Si no existiera la discriminación, no existiría el cupo y todas las personas tendríamos las mismas oportunidades".

La concejala Natalia Hormazábal (FIT) fue dura ante los argumentos de Márquez. “Lo que se quiere esconder es la moral que imponen de manera reaccionaria los sectores de la iglesia que se quieren meter en las vidas y las camas. Las personas trans han sido sistemáticamente excluidas e invisibilizadas, se les ha vulnerado los derechos más básicos”, señaló. Y apuntó contra el MPN, “que no permite el avance del cupo trans en la Legislatura”.

--> Opinión. "Me emociona porque vengo luchando hace muchos años"

Luana Cerda. Histórica militante por el cupo laboral trans. Trabajadora del Ministerio de Salud de Neuquén.

Es un día histórico. Realmente necesitábamos esto. Es una herramienta fundamental para cualquier ser humano, sobre todo para nosotras que hemos sido expulsadas desde muy chicas. Creo que la herramienta fundamental es el trabajo, que trae también un acceso a la obra social, a poder aportar para pagar una vivienda. Viene a cubrir una partecita de la histórica deuda que tienen con nosotras, con el colectivo travesti trans. Desde el 2012 venimos luchando por el cupo laboral. Decimos cupo laboral porque lamentablemente tenemos que nosotras mismas crear cupos, lo ideal sería que no fuera un cupo, mejor sería inserción laboral. Los cambios han sido bastantes y hemos luchado muchísimo.

Amira Luana Amira Luana

En 2017 volví a presentar un proyecto en la Legislatura para que salga a nivel provincial. Hemos recorrido muchísimo y hay compañeras que han dejado la vida. Es un poco tarde porque hay compañeras que no las tenemos hoy, por eso me parece importante el cupo laboral, porque es hoy. Hoy necesitamos esta herramienta fundamental para la vida de todas. Tengo la suerte de pertenecer al equipo de trabajo de la ministra de Salud, pero no es cuestión de suerte, es cuestión de oportunidades, por eso sigo insistiendo en la importancia del cupo laboral. A mí me ha cambiado la vida. Podemos tener la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, pero faltaba esto, el cupo laboral trans. Me emociona porque vengo luchando hace muchos años y hoy da sus frutos. Siempre digo que es importante el acompañamiento de una persona, más allá de la idoneidad en el cargo. ¿Cómo nos vienen a pedir tantas cosas cuando hemos sido expulsadas desde tan jóvenes? Tenemos compañeras que han sido expulsadas de sus hogares a los 9 años.