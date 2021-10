Condenaron al organizador del vuelo en el que murió Emiliano Sala

Tras siete horas de deliberación, Henderson fue acusado de no seguir las normas de seguridad elementales para diagramar el traslado del avión monomotor Piper Malibu. Anteriormente, el hombre de 67 años se había autodeclarado culpable de otro cargo similar, en el que planificó un vuelo sin tener los permisos necesarios para ello.

La declaración del acusado en el juicio por la muerte de Emiliano Sala | Telemundo Deportes

Otro detalle que se conoció del juicio es que el tribunal tuvo acceso a algunas conversaciones que mantuvo Henderson apenas se conoció la desaparición del avión que sobrevolaba el Canal de la Mancha. “¡Ibbo se estrelló contra el Malibu. Se mató y mató al pasajero. Es un maldito desastre. Habrá una investigación" y “Abre una lata entera de gusanos. Quédate muy callado” fueron algunos de los mensajes que le escribió a un contacto. También le envió una carta al ingeniero de la aeronave: “No le digas una palabra a nadie”.

henderson emiliano sala.jpg David Henderson, el culpable de la tragedia de Emiliano Sala.

David Henderson defendió su inocencia en todo momento y, si bien reconoció que fue el quien contrató a Ibbotson, apuntó contra el encargado de comandar el avión que trasladaba a Emiliano Sala desde Francia al Reino Unido: "Siempre es el piloto garantizar la seguridad de un vuelo".

Un dato no menor es que la dueña de la aeronave, Fay Keely, había advertido a Henderson de no dejar pilotar a Ibbotson, por no poseer una licencia para realizar vuelos comerciales y por haber recibido varios avisos de irregularidades por parte de las autoridades aéreas.

Henderson permanecerá en libertad bajo fianza hasta que se conozca la sentencia definitiva y se le notificó que todas las opciones de penas siguen abiertas.