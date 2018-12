Confesó que violó a una beba y le dieron 15 años

En ese momento, los familiares del hombre salieron en su defensa y le impidieron que fuera al hospital. De acuerdo con la mamá de la víctima, la mantuvieron encerrada por cuatro días.

Familia: La fiscal le pidió que se investigue también a la madre y a las dos hermanas del violador.

“Cuando le vi sangre en el pañal noté que estaba desgarrada pero las hermanas de él no me dejaron ir a una salita, me amenazaron y aún hoy me amenazan. La llevé porque me fue a buscar mi mamá y cuando llegamos un médico me dijo que si pasaba un día más, moría”, relató la mujer entre lágrimas durante el juicio. La nena fue revisada y la médica legista que constató la violación pidió su traslado directo al Hospital Rawson. En la audiencia, una profesional declaró que la propia vida de la pequeña estaba en peligro, pero afortunadamente fue atendida.

“Estaba en la cama, no sé qué me pasó, estuve mal. Eso de que se me acusa, me hago cargo. Sí, la violé, me hago cargo”, confesó el hombre ante el juez Atenágoras Vega. Tal como había pedido la fiscal Leticia Ferrón, el acusado fue condenado a 15 años de prisión.

Lo denunció una chica y se ahorcó

El director de deportes de la municipalidad de San Pedro, buenos aires, Luis maría Rodríguez, fue encontrado muerto en su vivienda del barrio de Villa Igoillo. Pocas horas antes, una mujer lo había acusado públicamente de haber abusado sexualmente de ella, a través de un video publicado en redes sociales. el sábado a la noche, Marianela Sánchez publicó en su cuenta de Facebook un video en el que dice que Rodríguez la violó cuando ella tenía 13 años y él era su profesor de danzas. Rodríguez fue encontrado colgado en su domicilio alrededor de las 0:30 de ayer, unas dos horas después de que el video de Sánchez fuera subido a la red social, según informó la web Lanoticia1. Rodríguez era padre de dos hijos y esperaba otro de su actual pareja.