El hombre había pasado las primeras revisaciones ya que no presentaba los síntomas y solo tenia gota, una forma de artristis que afecta las articulaciones y tejidos producto de un elevado nivel de acido úrico en sangre.

deco recoleta hotel.jpg

El miércoles volvió a ser revisado y no tenía temperatura, pero este jueves fue examinado tres veces. En las dos primeras, a las 8:30 y a las 14, no presentaba síntomas. A las 17 pidieron asistencia desde la habitación por pérdida temporal de ubicación en espacio y tiempo y aparición de fiebre. El hombre fue trasladado al Hospital Fenrnandez por el SAME donde falleció a las 22:13.

El doctor Ignacio Previgliano, director de la institución, explico que al hombre no se le había hecho el hisopado para determinar si tenía COVID-19 porque “solo tenía fiebre”. De acuerdo al protocolo vigente, se practica el test a aquellas personas con fiebre, dolor de garganta, tos y problemas respiratorios. Sin embargo, Previgliano no descarta que “haya sido un paciente asintomático”.

Previgliano aclaró que , ni la esposa de la víctima ni los demás pasajeros que están alojados en el hotel porteño presentaron síntomas hasta el momento. “La señora está bien y se está viendo cómo acompañar el tema familiar, que desgraciadamente le tocó soportar todo esto”, dijo.

LEÉ MÁS

Macri pidió que rescaten a los argentinos en el exterior

Con el médico cipoleño, son 13 los muertos por coronavirus en el país