Conmoción en Chile por el asesinato de un carabinero

Sorpresivamente, fue acorralado por un grupo aproximado de 10 sujetos encapuchados, que estaban armados. Así, abrieron fuego y el efectivo recibió varios impactos, uno de ellos en la garganta. Pese a ser trasladado de urgencia al hospital y que se le practicaron maniobras de reanimación, el padre de dos hijos, uno de ellos de nueve meses, falleció.

A-chile-carab.png

"Quiero decir de forma muy clara: este crimen no va a quedar impune. Los cobardes asesinos van a ser encontrados, juzgados y condenados. En estos tiempos en que tantos se empeñan en atacar, debilitar y destruir a carabineros, yo como presidente de Chile quiero expresar mi profundo aprecio y gratitud por la función que desempeñan", sostuvo Piñera, que asistió a una misa en honor del cabo. Hasta ahora, no hay detenidos. El crimen se perpetró en una región de conflicto entre mapuches, ruralistas y fuerzas de seguridad. De hecho, Caniumil es la quinta víctima fatal de la violencia en la zona roja de Chile en lo que va del año.

Piñera01.jpg

"Siempre me decía: amor voy a trabajar pero no sé si voy a volver. Y cuando ese día pasó, no estuvo ni una hora trabajando. Los mapuches me quitaron a mi marido y hay gente que sí los apoya. Justicia quiero, justicia por él, porque era un gran hombre, un gran padre, un gran hijo", comentó Dahianna Pereira, la mujer del carabinero.