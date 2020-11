Conmoción: la muerte de Diego en vivo hizo quebrar a los periodistas

"No puedo sacarme esta tristeza, como le va a pasar a la mayoría de los argentinos, más allá de algunas diferencias que puedan tener con sus opiniones. Fue el mejor de todos los tiempos", dijo, sin poder seguir hablando.

En TyC Sports, Martín Arévalo salió al aire desencajado, contando que a Diego Maradona aún lo estaban reanimando y quería creer en que había una esperanza, pero era muy pequeña. César Luis Menotti, por teléfono, no pudo aportar mucho, pero fue gráfico con una sentencia sobre cómo se sentía: "Estoy hecho mierda".

Horacio Pagani, quien le hizo su primera entrevista cuando era un adolescente, dijo: "Se acaba de morir el fútbol. Tengo un dolor incomparable. Estuvo jugando 20 años con que no se iba a ir nunca.

Murió Diego Armando Maradona

Oscar Ruggeri, golpeado, dijo en ESPN que esperaba "que alguien me dijera que no estaba pasando esto". "Sesenta años, dejame de joder, viejo. Qué loco, lo que hemos vivido con este pibe, lo que nos hizo vivir él a nosotros. De los momentos más lindos de mi vida, de la energía que te tiraba". "Un crack en todos los sentidos. Si hay en el mundo un tipo que llevaba la cinta como correspondía era él".

Mientras su compañeros, varios de ellos amigos de Maradona, no podían ni hablar del dolor, Ruggeri comentó: "Me conmueve verlos a ustedes acá que se le caen lágrimas. Qué bárbaro, nos debe pasar a todos los argentinos. No creo que haya un argentino que no se le esté cayendo una lágrima. Si hay alguien que unión a todos los argentinos fue este que nos unió cada vez que jugaba".

https://twitter.com/ESPNArgentina/status/1331638759343988737 #ESPNF90 "No puedo dar la noticia"... La reflexión de Daniel Arcucci, alguien que conocía como pocos la intimidad de Diego. #Maradona pic.twitter.com/69w8TZVtwj — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 25, 2020

