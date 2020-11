Conmoción: raptó a una nena de 13 años, la mató y se suicidó

Jujuy no sale de la conmoción desde el viernes, cuando la Policía, tras una denuncia realizada por la familia de una nena de 13 años, buscaba su paradero. Al llegar a una vivienda de un paraje, la chica y un hombre de 35 años con el que ella decía tener una relación fueron encontrados sin vida dentro de la casa. La menor había amenazado con quitarse la vida si no aceptaban la relación con el abusador, 22 años mayor que ella, según los testimonios de su familia, que tras enterarse del hecho hizo la denuncia. Aún no fue informado cómo se quitaron la vida, pero los investigadores creen que se trató de un femicidio seguido de suicidio.