Conmovido, Oscar Ruggeri contó cuál es el nombre que eligieron para su nuevo nieto

A pesar de que es un programa de fútbol, F90, el show conducido por el Pollo Vignolo también tiene sus momentos donde charlan de otros temas, y casi siempre estos los tienen como protagonista a Oscar Ruggeri . El ex jugador de la Selección no tiene problemas en contar algunos aspectos de su vida privada, a tal punto que terminó revelando que va a ser abuelo nuevamente, despertando así un debate sobre el nombre que va a tener el pequeño cuando nazca.

“¿Qué sería? ¿El apodo? ¿Y el nombre?”, preguntó el Pollo Vignolo sorprendido. “¿Vieron que nadie sabe? No hay Rayo, no se llaman así. ‘Ole’ para todos. Rayo se va a llamar. Rayo Vattimos Ruggeri”, explicó.

“¿Está autorizado ese nombre?, ¿podemos llamar a la Asociación de nombres?”, consultó Vignolo diveritdo por el nombre. “No me importa nada. Lo único que me falta. Llamá al que quieras, se va a llamar Rayo, que acá cada uno... estamos libres de hacer lo que quiera”, se defendió el Cabezón.

“Uno, para jubilarse, se puso Sergia. Cumplió 60 años, ¿y qué dijo el tipo? Soy mujer. Sergia. Listo, jubilado. Un crack. Los argentinos somos cracks”, insistió Oscar Ruggeri. “Yo puedo mañana decir me llamo Montaña Vignolo, ¿y me ponen Montaña?”, preguntó el Pollo. “Sí. Total. ¿Y querés cambiarte el sexo?”, preguntó Oscar. “Depende de cómo se perciba”, sumó el Chavo Fucks.

Ruggeri nieto 2.jpg

“Éste Sergia se jubiló. Se percibe mujer. ¿No me vas a dejar a mí poner un nombre? El qui... que se arma”, continuó el ex jugador de River, luego agregó: “Lo único que espero es que sea veloz. Porque si llega a ser lento... Lo voy a entrenar. Apenas camina, lo empiezo a entrenar reacción”.

“Si hay Estrella, hay Luna, ¿por qué Rayo no? Yo tengo un amigo en el campo que se llama Granizo”, reveló el Mono Navarro Montoya. Fue ahí que el Pollo Vignolo le sugirió a Ruggeri que mejor le pongan de nombre Ezequiel.

“No, ¿qué Ezequiel? Estás loco. Se llama Rayo. Mi hija le va a poner con su marido, y yo voy a apoyar. Y que salte alguien, y me diga no”, insistió Oscar. “Queremos evitar un mal momento”, intercedió el Pollo. “No, no me lo evites, te lo pido por favor. Porque quiero ver el tipo o a la señora cuando me dice: ‘no se puede poner este nombre’. ¿Con las cosas que hacen hoy no voy a poder?”, cerró Ruggeri.