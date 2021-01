Connie Ansaldi vs. Luciana Salazar: "Desquiciada fuiste siempre, pero antes eras un gato simpático"

Luciana Salazar y Connie Ansaldi protagonizaron un feroz cruce en las redes sociales que incluyó fuertes reproches, acusaciones y descalificaciones. Todo comenzó cuando la periodista que actualmente oficia de panelista invitada en Los ángeles de la mañana opinó de las polémicas declaraciones de la ex de Martín Redrado en Polémica en el bar.

"No están bien. Partamos de esa base. Todo el descargo que hizo el otro día al aire. Hasta que entendí de quién estaba hablando, no tenía ni pies ni cabeza. Me reía al ver la cara de los de alrededor que la estaban escuchando", arrancó diciendo Connie Ansaldi sobre los dichos de Luciana hacia el economista, al que le reprochó la manera en que anunció su separación, sin nombrarla y son blanquear que se veían.