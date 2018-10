Connie, pasadísima de copas

“Hoy sale mi capítulo de Pasado de copas, drunk history. Por favar, la destrusione que porto no te la robo”, anunció en la previa al capítulo, con un claro juego de palabras en referencia al estado en el que terminó después de grabar.

“Esto que está pasando, no está bien. No tomé ni dos vasos. No tengo nada de resistencia”, se sinceró Ansaldi en el episodio que fue visto el domingo, en el que habló de Sarmiento, Rosas y Urquiza.

Críticas: En las redes apuntaron contra el ciclo por mostrar a personas alcoholizas.

Buscando terminar de compartir su experiencia en el ciclo, Connie relató en Twitter: “Para los que dudan que de verdad se toma en Pasado de Copas, acá les dejo la foto del oxígeno que me tuvieron que poner para que siga grabando”. “Dos vasos de whisky y quedo peor que 20 vueltas a la calesita. Pasa que en pedo y sobria digo las mismas boludeces”, agregó en referencia a lo que había tomado mientras relataba.

“Estuviste genial. Lloré de risa. Chapeau!! Espero que te hayas recuperado bien después de la intensa“experiencia” y “Me encantó tu historia! No sabes lo que me reciban reí y yo no había tomado nada!”, fueron algunos de los mensajes que recibió en las redes.