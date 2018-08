Connie se quejó feo por no conducir Cortá por Lozano

“Me iba ir a ver Netflix pero necesito decirles algo para que no se confundan. Zai, Pau, el Chino, Lizi y hasta Nicole: TODOS van a estar geniales . Hacen bien su trabajo y amo q vengan xq los quiero y son tan trabajadores como yo. El problema es MI lugar. NO el de los demás”, fue el descargo de Ansaldi en Twitter. Luego en otro tuit fue más dura: “En todas las profesiones te tienen que mimar. Incentivar. Motivar. Está comprobado que si la gente no se siente estimulada rinde menos. Se apaga. Los q estamos en el entretenimiento mucho más. Lamentablemente no es política habitual en Argentina hacerlo. Una pena”.