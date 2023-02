Conocé a Bautista, el hijo súper fachero y músico de Emanuel Ortega

“Tengo mucha facilidad para la música. De chiquito tomaba clases de batería, y después empecé a probar con el piano y la guitarra. Toco de oído y aprendí con tutoriales de YouTube. Al principio le pedí a papá que me enseñara un par de acordes, y después me largué solo” explicó el joven en dicha entrevista.

BFY4XKSURRHWHJLFVFAH3H5HK4.avif

Al ser consultado sobre cómo es la relación con su familia y la música contó: “todos los domingos al mediodía nos juntamos en la casa de mi abuelo para un asado. Él mismo va a comprar la carne y lo hace. Y, a veces, uno agarra la guitarra y alguien más se prende”.

“No quería saber nada de mudarnos a Miami ni de tener que separarme de la familia, aunque venían a visitarnos. Además, cuando llegué no hablaba inglés y la pasé muy mal en el colegio porque el sistema educativo es distinto. Me costó hacerme amigos porque la gente no es tan abierta como en la Argentina” respondió Bautista al ser consultado por el tiempo que vivió en Miami.

Luego recalcó que el siempre prefirió vivir en la Argentina. Sobre su regreso al país comentó: “¡Estaba muy contento! Algo me costó, pero lo viví como una vuelta a mis raíces”.

“Mamá es muy amable y piensa siempre en los demás, incluso antes que en ella. No siempre estoy de acuerdo con que haga eso, pero también soy un poco así. Es a la que más me parezco. Papá está muy dedicado en su trabajo, y yo también siempre lo fui en el estudio. Nunca me llevé una materia” respondió ante la pregunta del periodista acerca de que parecido tiene con respecto a la personalidad de sus padres.

Para cerrar, habló sobre su futuro y a que se dedicará el día de mañana. “Todavía no lo sé. De chico me fascinaba el deporte. Probé tenis y básquet, pero el fútbol fue lo que más me gustó. En Miami jugué en el colegio y en la academia del Paris Saint-Germain. Soy bastante bueno, aunque me dejó de gustar cuando se volvió muy competitivo. Por ahora estoy estudiando, y me gustaría viajar cuando termine” cerró el nieto de Palito.