¿Para participar de la serie tuviste que pasar por un casting?

Fue un casting cerrado. Ellos tenían tres o cuatro actores preescogidos por conocer sus trabajos y el perfil físico. Dentro de esos actores estaba yo. Me propusieron primero la idea, ver si podía encararlo. Me interesaba hacer un producto de Luis Miguel en México, y una vez que dije que sí me enviaron los libros, me dieron algunas indicaciones y me pidieron que haga una self-casting. Es como que vos mismo te hacés tu casting con un celular pero yo hice algo más profesional. Los otros actores que estaban elegidos eran Jean Pierre Noher, Gerardo Romano y Marcelo Melingo.

¿Qué conocías de Luis Miguel antes de iniciar este proyecto?

Poco y nada. Me interesaba su música y tenía un par de sus discos de boleros. Me fui interiorizando en su vida, sus cuestiones, sobre todo porque lo requería el guión. Era fundamental estar al tanto de su vida. Su historia era muy inquietante y llamativa. Una vida muy fuerte, no tuvo una vida fácil, fue muy audaz que lo haya contado.

¿Cuántas veces estuvo Luis Miguel en el set?

Fue una sola vez, en Acapulco. Y no estuve porque me había ido a descansar a otra ciudad. Hubo una cena con un reducido número del elenco. Luego nos invitó a ver un recital en el Auditorio Nacional en la ciudad de México. Fui con mucha alegría y estuve en la mejor ubicación que tuve en mi vida en un recital. Es curioso, no asociaba la vida que estábamos contando con ese muchacho que estaba cantando. El show es imponente de por sí por su virtuosismo como intérprete, es muy atrapante, no podés mirar a otro lado.

Luego del show ¿tuvieron contacto?

Él no recibe a nadie dentro de su camarín y nos avisó con mucha clase que no iba a recibir a nadie después del show. Simplemente la invitación era para verlo cantar. Creo que la ficción provocó esa ternura en la gente de entender que ese tipo que no decía nada o que no daba notas era un tipo al que le estaban pasando otras cosas muy importantes.

¿Cómo fue la estadía en México durante la grabación de la serie?

La serie fue sumamente cosmopolita. Eran muchos los actores que venían de otros países. Varios vivíamos en un barrio que se llama La Roma, tipo Recoleta de Buenos Aires. Había un petit edificio que tenía cuatro departamentos. En ese apart tenía una planta y en otras estaban Martín Bello (Tito), Anna Favella (la italiana que hizo de mamá de Luis Miguel), y arriba de todo el gran Óscar Jaenada. Diego Bonetta estaba en otro edificio. Nos cruzábamos, tomábamos algo y nos juntábamos para hacer alguna actividad. Igual se trabajaba mucho. El primer mes grabábamos de 10 a 12 horas diarias.

Bordón en la piel de Hugo López, manager de Luis Miguel en los 80.

¿Cuándo se viene la segunda temporada?

No lo tenemos muy claro. No hay nada firmado. Cuando comenzamos me habían dicho de hacer la segunda. La idea estaba. Es un momento clave que me parece que tiene que ver más con el negocio. Estamos ante un fenómeno, porque la serie superó las expectativas. Me parece que es un momento para decidir si se hace una segunda temporada, tercera y cuarta. Es el momento de decidir qué se hace antes de empezar a hacerlo.

Tu personaje en la vida real murió poco después de donde llegó la serie. ¿Te quedará poca participación?

La ficción no se rige por las especulaciones cronológicas. No sólo Hugo López murió, murieron todos. Su padre murió, Tito murió, Alex McCluskey, quien lo representó después de López, también murió, la madre desapareció. Pasaron muchos años, pero es una jugada maestra cómo se establecen los capítulos. Si bien el padre (Luis Rey) está muerto, incluso para la ficción, es un personaje que no puede desaparecer. Podría aparecer como recuerdos, no sé, hay figuras que se tienen que mantener estables. En principio el representante sigue, tiene para desarrollar otro disco de boleros.