Continúa la búsqueda desesperada de Gisella

Esta nueva desaparición vuelve a poner en alerta a la población y en particular a las autoridades de Buenos Aires, quienes ordenaron una búsqueda intensa de la que están participando agentes de la Policía Bonaerense, además de la Secretaría de DD.HH. (que publicó la foto de la chica y dio parte a las fronteras), Red Solidaria y Missing Children.

Mientras la familia de Gisella se juntaba ayer a la tarde con amigos y vecinos de Tandil a manifestarse en la plaza principal de la ciudad exigiendo la aparición de la adolescente, desde la Fiscalía, a cargo de Damián Borean, no descartaban ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. Por el momento prefirieron no brindar mayores precisiones sobre el caso.

Por lo pronto, se sabe que Gisella vive en la casa de sus tíos Paula y Patricio, quienes la criaron junto con sus tres hermanitos después de la muerte de su madre cuando tenía 3 años. El padre de los chicos vive en Tandil y no tiene contacto con sus hijos.

“Gisella estaba en casa, la despertamos para ir al colegio porque los más chiquitos entran más temprano. A las 7 los acompañó a media cuadra de casa. Después volvió, estuvo un ratito cantando en la cocina. Salió con el abuelo, dijo ‘chau hasta luego’, con la mochila, con el uniforme”, describió su tía Paula.

“Mi cuñada es preceptora -agregó- en el mismo colegio al que va Gisella y la vio cuando dobló en la esquina cuando llegando a la escuela. Por eso le llamó la atención después, cuando no la vio adentro”. Luego de se confirmara que no había ido a clases, los familiares la llamaron al celular y, como no poder comunicarse, decidieron radicar la denuncia.

La policía intensificó los rastrillajes por la zona de Tandil y se ordenó que la unidad de cibercrimen investigue su computadora.

“Gisella estaba en casa, la despertamos para ir al colegio porque los más chiquitos entran más temprano. Los acompañó, volvió y al rato salió ella para su escuela”.Paula. Tía de Gisella con quien vive

Piden que no se tejan historias

“Pasamos por las casas de los amigos, de gente conocida, de personas que pudieran conocerla. Recopilamos datos sobre gente que pudiera saber dónde estaba. Buscamos en sus contactos en Facebook. Nos desespera porque no es una nena de salir, no se maneja mucho sola tampoco”, contó su tía Paula, con quien vive Gisella. Tanto los allegados a la familia como Red Solidaria pidieron que se trate “con respeto” el caso: que no se tejan hipótesis y se deje trabajar a la policía con sus equipos de búsqueda.

16 años es la edad de Gisella.

La última vez que vieron a Gisella fue a la vuelta del colegio al que se dirigía, pero nunca llegó. Desde entonces nadie sabe nada de su paradero y la preocupación va aumentando con cada minuto.