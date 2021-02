Contra las cuerdas: cuatro mujeres denunciaron a Marilyn Manson

El cantante Marilyn Manson está en el ojo de la tormenta luego de que una ex pareja, Evan Rachel Wood, publicara un comunicado alegando que Brian Warner –nombre real del músico - había sido su abusador durante años.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson. Empezó a acecharme desde que era adolescente y me abusó de un modo horrible durante años. Me lavó el cerebro y fui manipulada hasta la sumisión. Me harté de tener miedo de las represalias, calumnias o chantajes”, escribió Wood.