Contraataca en la Justicia

“Me parece desagradable, pero no me sorprende. Voy a reunirme con mi abogado porque esto no puede pasar, estamos en 2019. Su discurso atrasa”, dijo Rinaldi en diálogo con el ciclo Hay que ver. “Quizás él no puede ver lo que está pasando en todo el mundo y el avance que hay. Tratarla a Florencia en masculino me parece antiguo”, agregó.